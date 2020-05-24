القوى العاملة: 28 مليون جنيه لـ56 ألف عامل منحة الرئيس ببني سويف

أكدت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم الأحد، تعيين 1202عامل من مختلف المؤهلات بمحافظة بني سويف بينهم 16 من ذوى الإحتياجات الخاصة وذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" كما تم تسليم 4 عقود عمل بالخارج إلى الأردن.

ن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف المنحة لـ 56 ألفاً و 437 عاملا غير منتظم وذلك في الفترة من 13 مارس الماضى 30 أبريل الماضي بإجمالى مبلغ 28 مليونا و218 ألفا و500 جنيه.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إ ن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف المنحة لـ 56 ألفاً و 437 عاملا غير منتظم وذلك في الفترة من 13 مارس الماضى 30 أبريل الماضي بإجمالى مبلغ 28 مليونا و218 ألفا و500 جنيه.





وأوضح محمد طلعت، مدير المديرية، في تقريره لوزير القوي العاملة عن شهري مارس وأبريل، أن المديرية قامت بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـ 811 عاملا بإجمالي مبلغ 405 ألاف و500جنيه.





كما أشار إلي أن المديرية قامت بإستخراج 472 شهادة قياس مستوى المهارة على مهن مختلفة ، فضلا عن منح 468 ترخيص مزاولة حرفة.





ولفت مدير المديرية إلي أن مكاتب التفتيش قامت من خلال 10 حملات لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 20 منشأة للتأكد من تطبيق قانون العمل.

سعفان يتابع التفتيش على 7968 مصنعا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة العمال





وتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان ، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك علي مدي الـ 52 يوما الماضي .





وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعة على 7968 مصنعا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، حيث قامت الشرقية بالتفتيش على 662 منشأة، وسوهاج 614 منشأة، والجيزة 531 منشأة، والبحيرة 521 منشأة، والقاهرة 505 منشآت، ودمياط 480 منشأة، والإسكندرية 445 منشأة، والقليوبية 390 ، والمنيا 359 ، وكفر الشيخ 341، والغربية 334 ، وأسيوط 308 ، والدقهلية 299، وجنوب سيناء 284 منشآت، وبورسعيد والوادي الجديد 201 لكل منشأة منهما، وأسوان 199، والمنوفية 197 ، وقنا 195 ، والأقصر 170، والإسماعيلية 155، والفيوم 151 ، ومرسي مطروح 147، وبني سويف 116 ، والبحر الأحمر 97 ، والسويس 66 منشأة.





كما أظهرت التقارير عن قيام 1272 منشأة بتخفض العمالة والعمل بنظام التناوب بين العاملين في الورديات لتخفيف تجمعات العمال.





وقال الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: "يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".



