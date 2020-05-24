مع أول أيام العيد.. شوارع الإسكندرية كما لم تراها من قبل (صور)

خلت شوارع محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بعد الإصابة بفيروس كورونا.





ولم يعتاد السكندريين على هذ المشهد خاصة في المناسبات والأعياد، وقد فضل المواطنين على التواجد في مناطقهم بصحبة أقاربهم ومعارفهم وتقديم التهنئة والمباركات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.





كما خلت منذ فجر اليوم ساحات المساجد، وخاصة ساحتي مساجد أبو العباس المرسي بمنطقة بحري والقائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، وهم المساجد الأكبر في المحافظة الساحلية، من المصلين التزاما بقرار وزارة الأوقاف بأداء صلاة عيد الفطر المبارك في المنازل.





وأذاعت مساجد الإسكندرية من خلال مكبرات الصوت شعائر صلاة العيد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، فيما لم يسمح لغير العاملين بالمساجد بالتواجد خلال إقامة الصلاة وفقا ىتعليمات مديرية الأوقاف بالإسكندرية.





من جانبها كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المساجد وطريق الكورنيش وعدد من الطرق الرئيسية لمنع وجود أي تجمعات تخل بالإجراءات الاحترازية المعلنة.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.