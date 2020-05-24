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يوسف الشريف يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك

الأحد 24/مايو/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
رشا عادل
هنأ الفنان يوسف الشريف، جمهوره بعيد الفطر المبارك من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب يوسف، خلال التغريدة:"كل سنة وانتوا طيبين".

ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب احد متابعيه قائلًا:"وانت طيب يا عالمي ودايما بتقدملنا حاجة متميزة وخارج الصندوق" وأضاف آخر"عيد سعيد عليك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"هتوحشنا والله يارب نشوفك السنة الجاية أن شاءالله على خير".

وشارك يوسف الشريف، في السباق الرمضاني بمسلسل "النهاية" وتدور أحداثة في إطار الخيال العلمي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة سهر الصايغ وناهد السباعي.

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