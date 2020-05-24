قبل تنفيذه بساعات.. تعرف على شكل حظر التجوال في العيد

ساعات قليلة ويبدأ حظر تجوال أول أيام عيد الفطر المبارك والذي يستمر 6 أيام ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في مختلف دول العالم ومن بينها مصر.





وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٥٫٣١ مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين ٢٫١١ مليون حالة، فيما كان عدد الوفيات أكثر من ٣٤٢ ألف.





وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء السبت ١٦٬٥١٣ حالة من ضمنهم ٤٬٦٢٨ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 735 حالة.





وفيما يلي يرصد "الفجر" شكل الحظر الذي سيكون عليه خلال الساعات المقبلة:





- حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الخامسة مساءً، وحتى السادسة صباحا.





- يستثنى من هذا قرار غلق المحال وقت الحظر كل من المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك، الصيدليات وقطاعات الصحة، السوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة، ومراكز الخدمات كافة.





- وهناك 4 فئات مستثنون من الحظر أيضا وهم الصحفيون والإعلاميون والأطباء والصيادلة، أما الذين كان مستثنون من الحظر في وقت سابق كمشغلى الإنترنت وشبكات الاتصالات وا لعاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الألى، فهم غير مستثنون خلال فترة العيد لحصولهم على أجازة من عملهم بمناسبة عيد الفطر.





- يقتصر العمل في الجهات السابق ذكرها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.





- عقوبة خرق حظر التجوال غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.



