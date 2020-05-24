محافظ القاهرة: المخابز تعمل بكامل طاقتها أول ايام العيد

أصدرت محافظة القاهرة، بيانا اليوم الأحد، أكدت خلاله أن كافة مخابز المحافظة تعمل بكامل طاقتها مع أول أيام عيد الفطر بعد تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتعود كما كانت قبل شهر رمضان مراعاة لاحتياجات المواطنين في ظل أزمة انتشار فيروس كورنا.





ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مديرية التموين بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء، ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد.