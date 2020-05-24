محافظ القاهرة يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بأحياء العاصمة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدد من أحياء العاصمة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال اول أيام عيد الفطر المبارك والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.





وأشاد محافظ القاهرة خلال الجولة بوعى المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التى تهدف للحفاظ على صحتهم.





وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة.





وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالبعد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم.





وطالب محافظ القاهرة، المواطنين عند التوجه للمقابر بمراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم .





وفي سياق أخر، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.





وطالب محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفي، اليوم، الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة، لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع.





وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين، لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.





وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والاحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد مع المتابعة الميدانية.





ويأتي ذلك تفعيلًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات واستمرار، غلق كافة المراسي النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة والصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم والملاهي الليلية ومراكز الشباب والأندية الرياضية والشعبية وقاعات الأفراح ودور المناسبات ومحلات السايبر نت والبلايستيشن وكافة الأسواق العشوائية الغير مطابقة للاشتراطات الصحية.



