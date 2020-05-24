ريال مدريد يعرض على دورتموند 7 لاعبين مقابل هالاند

أشارت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الفترة المقبلة.

صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية، فإن ريال مدريد عرض العديد من اللاعبين على طاولة بوروسيا دورتموند، من أجل ضم هولاند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، يرغب في ضم هالاند، كبديل لمواطنه كريم بنزيما والذي تقدم في السن.

وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد حدد قائمة بها 7 لاعبين على إدارة دورتموند، بسبب عدم قدرة النادي المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبه التي يعاني منها الفريق بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن الأسماء التي تم عرضها لضم هالاند، لوكاس فاسكيز وماريانو دياز وإبراهيم دياز وخاميس رودريجيز، بالإضافة إلى داني سيبايوس المعار إلى آرسنال.