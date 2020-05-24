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استجابة لمناشدة الأهالي.. محافظ البحر الأحمر يوجه بمساعدة شاب أصيب في حادث

الأحد 24/مايو/2020 - 12:10 م
اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى
محمد طه
يواصل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مواقفه الإنسانية، حيث استجاب لاستغاثة عدد من أبناء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن ناشدوه بالتدخل لإنقاذ حياة الشاب ابراهيم (16 عاما)، بعد تعرضه لحادث مروري منذ أيام، وأصيب بنزيف في المخ وكسر في قاع الجمجمة، ويحتاج إجراء عملية جراحية تكلفتها كبيرة، وحالته الإجتماعية لا تسمح بتوفير تكلفة العملية. 

وكلف محافظ البحر الأحمر، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، بسرعة مساعدة الشاب المصاب، وبعدما فحصت نائب المحافظ الحالة تبين أنه موجود في مستشفى النيل بالغردقة منذ 4 أيام، ويحتاج عملية في المخ تكلفتها نحو 100 ألف جنيه، وعددًا من أبناء المحافظة تبرعوا ب 50% تقريبًا من تكلفة العملية المطلوبة، وتواصلت نائب المحافظ مع رئيس مجلس إدارة أحد المستشفيات بالغردقة عن طريق الدكتور رضا النجار، لمعرفة إمكانية تحمل المستشفى باقي المبلغ المطلوب لإجراء العملية المطلوبة للشاب لإنقاذ حياته، فوافق رئيس مجلس إدارة المستشفى على تحمل باقي نفقات العملية، ودخول الشاب لإجراء العملية اليوم الأحد على يد الاستشاري في جراحة المخ والأعصاب الدكتور ماجد قلاده.  

ووجه محافظ البحر الأحمر ونائبته الشكر لرئيس مجلس إدارة المستشفى، وثمن المحافظ الدور الإنساني للقائمين على المستشفى، وطالبهم بالاهتمام بحالة الشاب، وتقديم الخدمة الطبية له على أعلى مستوى، كما وجه المحافظ الشكر لأبناء المحافظة لتبرع بعضهم بالأموال، وقيام البعض الآخر بالمساعدة من خلال مناشدة المسئولين بالتدخل لإنقاذ حياة أحد أبناء المحافظة، معربًا عن أمله في نجاح العملية والشفاء العاجل للمريض، مؤكدًا أنه لن يتواني عن خدمة أبناء المحافظة، وتلبية كافة مطالبهم المشروعة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بخدمة المواطنين. 

في السياق ذاته وجهت أسرة الشاب ابراهيم، الشكر لمحافظ البحر الأحمر، لتدخله لإنقاذ حياة أحد أبناء المحافظة، وأكدوا أنهم كانوا على يقين من أن المحافظ سيقوم بمساعدتهم لأن مواقفه الإنسانية كثيرة مع أبناء المحافظة، وقراراته دائمًا في صالح المواطنين.


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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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