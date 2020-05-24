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زوجة الشهيد خالد مغربي: مسلسل الاختيار "جدد علينا الوجع"

الأحد 24/مايو/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت رضوى مجدي، زوجة الشهيد خالد مغربي "دبابة"، إن مسلسل "الاختيار" جدد علينا الوجع، وشعرنا بإعادة لحظة استشهاده من جديد. 

وأضافت رضوى مجدي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن ما يخفف من وجعها وآلامها هو معرفة المصريين بقصص الشهداء والحديث عنهم، وتقديرهم لتضحياتهم من اجل مصر، معقبة: "ده خلى مشاعر الحزن تهدأ شوية".

وتابعت زوجة الشهيد خالد مغربي، أن نجلها خالد ولد بعد استشهاد والده بـ 5 شهور، لافتة إلى أنه مازال غير مدرك، لكنها دائمًا ما تحكي له عن والده، وتغني له أغنيه "قالوا إيه"، معقبة: "علشان لما يكبر يكون عارف ان باباه بطل ومصر كلها فخورة به وتقدر تضحيته، لحد أخر يوم في عمره هيفضل فخور بأن باباه خالد مغربي دبابة".

ونشر الضابط بالجيش الليبي عقيلة الصابر عضو شعبة الإعلام الحربي، تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أشاد فيها بتوثيق بطولة الشهيد العقيد أحمد المنسي والتى أظهرت بسالة جنود وضباط الجيش المصري في ميادين القتال للقضاء على الإرهاب.

ووصف الضابط الليبي مسلسل الاختيار بالانجاز العظيم الذى أبهر الجميع وبات حديث الوطن العربي وأنها أعمال تستحق كل الجوائز والاحترام، مؤكدا أن تواجد قوات الجيش الليبي في طرابلس لمحاربة الغزاة الأتراك لم يمنعهم من متابعة مسلسل الاختيار.

وقال الصابر: نأمل أن تهتم القنوات الليبية بقصص شهداء القوات المسلحة الليبية الذين سطروا بطولات في البلاد لأن القوات المسلحة الليبية قدمت شهداء أبطال مثل شهيد مصر البطل أحمد صابر منسي، موضحا أن الأوضاع في طرابلس تشبه سيناء من حيث انتشار الإرهابيين وأن الجيشين المصري والليبي يحاربان التكفيريين المدعومين من تركيا وقطر. ‏

وتابع الضابط الليبي: "قل للشهيد سلاما وحدك الحي وكلنا يا سيدي أموات.. لو اهتديتم إلى السبيل، لعلمتم أن الهرب من الموت موت، وطلب الموت حياة سلام عليك واطاب الله ثراك كما استطبنا بريحانك ولقاء نتمناه معك ومع من تجاورهم".

قصة مسلسل الاختيار

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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