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كريم فهمي يهنئ أمير كرارة على نجاح مسلسل "الاختيار"

الأحد 24/مايو/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
رشا عادل
هنأ الفنان كريم فهمي، الفنان أمير كرارة بنجاح مسلسله "الإختيار" من خلال نشر صورة جديدة ل أمير، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق كريم، على الصورة قائلًا:"مش محتاج شهادتي فيك من أهم نجوم مصر ومبروك ألف مبروك النجاح الرهيب لمسلسلك ومبروك لبيتر ول العوضي وباهر دويدار لما البنى أدم بيتمنى الخير للناس ربنا بيدله على قد نيته".

وأضاف:"انت نضيف ومحترم أمير كان ليه فضل كبير بعد ربنا أني اعمل ونحب تاني ليه اخويا الكبير شكرًا".

مسلسل "الأختيار" تدور أحداثة حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي وسارة عادل ودينا فؤاد وضياء عبد الخالق

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