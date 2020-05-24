ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لاتجارهم بالمخدرات في القاهرة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الإتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلًا سيارة "مستأجرة" وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 255 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).





كما تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 330 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).





وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.













ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.









فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات





وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه بتصنيع كمية كبيرة من مخدر الإستروكس بقصد الترويج والإتجار.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام ("مسجل خطر"- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدرة بقصد الإتجار بها متخذًا من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.



