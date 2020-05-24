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فيروس كورونا يضرب لاعبا جديدا في البريميرليج

الأحد 24/مايو/2020 - 12:31 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
أحمد عصام
تعرض لاعب جديد داخل الدوري الإنجليزي الممتاز للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وذلك بعد إعلان نادي بورنموث عن إصابة أحد لاعبيه.

وجاء إعلان فريق بورنموث خلال الجولة الثانية من التحاليل التي يقوم بها الفريق الحالي، ولم يعلن الفريق اسم اللاعب. حتى الآن، ولكن أكد النادي بأن سوف يتم عزله لمدة أسبوع قيل إجراؤه الفحوصات مرة أخرى.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن عن استئناف بطولة الدوري الإنجليزي خلال منتصف شهر يونيو القادم.

ويحتل فريق بورنموث المركز الـ18 بجدول ترتيب البريمرليج برصيد 27 نقطة، ويعد من أكثر الأندية المهددة بالهبوط إلى التشامبيونشيب في الموسم المقبل.

يذكر أن رابطة البريميرليج قد أعلنت بالأمس عن وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا في ناديين مختلفين.

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