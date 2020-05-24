كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الصفاقسي

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقفه من التعاقد مع واحد من نجوم نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر نادي الزمالك منذ فترة رغبة في التعاقد مع حمزة المثلوثي نجم نادي الصفاقسي في الصيف القادم.

وأكد كارتيرون إلى إدارة الزمالك أنه مصمم على ضم المثلوثي في الصيف لأنه سيفيد الفريق بشكل كبير جدا في الموسم القادم.

وبدأ الزمالك بالفعل المفاوضات مع حمزة المثلوثي في الفترة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

ولن تكون مهمة نادي الزمالك لضم حمزة المثلوثي في الصيف سهله حيث ترغب العديد من الأندية الأخرى في ضمه أبرزها نادي الترجي التونسي.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو

وفي سياق متصل، تحدث جون إدوارد، وكيل أعمال المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الاتفاق السعودي عن حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع اللاعب لضمه في الموسم المقبل.





وأكد جون إدوارد، في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، أن جميع الأخبار المتعلقة باقتراب أزارو من الانضمام للزمالك أو وجود مفاوضات معه نكتة كبيرة.





ونفى وكيل أزارو، لوسائل الإعلام دخول اللاعب في مفاوضات مع الزمالك، بعدما انتشرت أخبار كثيرة فى الأيام الماضية، عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع أزارو.





وترددت أنباء قوية عن رحيل اللاعب للقلعة البيضاء فى ظل معرفة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لقدرات اللاعب المميزة وتدريبه له مسبقا وتألقه معه.