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المرصد السوري يعلن وصول دفعة جديدة من المرتزقين السوريين إلى ليبيا

الأحد 24/مايو/2020 - 12:05 م
مرتزقة سوريين
مرتزقة سوريين
وكالات

أكد المرصد السوري، دفعة جديدة تضم 500 من المرتزقين السوريين، وصلت إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات طرابلس، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت فضائية "سكاي نيوز"، قد نشرت فيديو يوثق نقل تركيا لمرتزقة سوريين على متن إحدى الطائرات إلى ليبيا، وحاول المرتزقة إخفاء وجههم، وهو ما يكشف عدم شعورهم بالفخر.

 

وتابع التقرير، أن المسلحين غادروا سوريا بعد وعود وإغراءات تركيا، وقاموا بالتوقيع على عقود للقتال في ليبيا لمدة 6 أشهر مقابل 2000 دولار شهريًا، وهو ما يعادل 40 ضعفًا من المقابل الذين كانوا يحصلون عليه في سوريا، بالاضافة إلى منح الجنسية التركية للمقاتلين السوريين.

 

ولفت إلى أن رحلات نقل المرتزقة تتوجه إلى ليبيا، كانت رحلات وهمية داخلية، ولا يتم إدراج هذه الرحلات في قائمة الرحلات، حتى لا توجد وثائق لدخول هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا، في حال تدخل المحكمة الجنائية الدولية، ووصل إلى الآن عدد المرتزقة في ليبيا لـ2000 مسلح.

 

 

 

 

 

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