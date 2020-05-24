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بعد إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. زينة تطالب جمهورها بالدعاء لها

الأحد 24/مايو/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة للفنانة رجاء الجداوى بعد إعلان إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد. 


وعلقت زينة على الصورة قائلة: "ياااااااااااااارب تشفيها وترجعها لبنتها وبيتها وكل اللي بيحبوها بالسلامة يااااااااارب ادعولها ارجوكم يارب عافيها هي وكل مريض ياااااااااارب".

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى الإسماعيلية في منطقة أبو خليفة، وسيتم أخذ مسحة طبية من المخالطين لها حيث كانت فى موقع تصوير مسلسل لعبة النسيان الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني وعرض في الموسم الرمضاني الماضي.

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