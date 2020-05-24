أسعار الفسيخ والرنجة في أول أيام عيد الفطر المبارك

أسعار الفسيخ والرنجة اليوم





يحرص الكثير من المواطنين على تناول الأسماك المملحة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وبصفة خاصة الفسيخ والرنجة، ونستعرض من خلال ما يلي أسعار الرنجة والفسيخ في الأسواق والمحلات التجارية الكبري.

















أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق





كيلو الفسيخ سعره 100 جنيه

الرنجة حسب الحجم تبدأ من 33ج إلى46ج للكيلو الواحد

وكيلو السمك البوري يتراوح بين 40 ج إلى 45ج

السمك البلطي يتراوح بين 20 ج إلى 24 ج

سعر برطمان فسيخ بوري مخلي 400 جرام.. 130 جنيها.

برطمان فسيخ بوري جزال 750 جراما.. 180 جنيها.

برطمان ملوحة أسواني مخلي 750 جراما.. 160 جنيها.

بطارخ بلدي من 1200 إلى 1450 جنيها للكيلو.

فسيخ بوري ترواح من 150 إلى 180 جنيها للكيلو.

رنجة هولندي من 50 إلى 65 جنيها للكيلو.

علبة فسيخ فيليه 400 جرام.. 95 جنيها.

علبة فسيخ فيليه 750 جراما.. 190 جنيها.

علبة ملوحة 450 جراما ب 80 جنيها.

علبة سردين 500 جرام ب45 جنيها.

علبة انشوجة فيليه 250 جراما ب 30 جنيها.

برطمان رنجه فيليه 500 جرام ب38 جنيها.

برطمان بطارخ رنجة 350 جراما ب 32 جنيها.

برطمان بطارخ فسيخ 200 جرام ب 50 جنيها.

برطمان بطارخ بلدي 200 جرام ب 150 جنيها.

برطمان فسيخ بوري مخلي 300 جرام ب 100 جنيه.

برطمان فسيخ بوري جزل 400 جرام ب 100 جنيه.

برطمان ملوحة أسواني مخلي 300 جرام ب 55 جنيها.

برطمان ملوحة أسواني بيبي 400 جرام ب 35 جنيها.

برطمان سردين مغربي مخلي 400 جرام ب 55 جنيها.

برطمان رنجة هولندي سوبر 750 جراما ب 90 جنيها.

برطمان بطارخ هولندي 600 جرام ب 75 جنيها.





أسعار الفسيخ والرنجة في كارفور





تُقدم كارفور رنجة فيليه فاكيوم من النوع الممتاز 124.95 جنيه، سردين فائق الجودة فاكيوم مُملح باحترافية بسعر 49.95 جنيه للكيلو.





رنجة سوبر جامبو سعر الكيلو 32.95 جنيه بدل سعر 39.95 جنيه بمعدل 17%.





وفسيخ الفاكيوم عالي الجودة بسعر مُميز 109.95 جنيه، كيلو فسيخ سوبر بسعر 149.95 جنيه.













و تزايد الإقبال على شراء الأسماك بأنوعها المختلفة خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، بعد التراجع الشديد فى الطلب خلال شهر رمضان، واستقرت الأسعار فى أول أيام عيد الفطر المبارك بعد أن تحققت الوفرة بأسواق السمك.





شعبة الأسماك





أكدت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، على وجود وفرة من الأسماك في الأسواق مع تزايد الإقبال على الشراء خلال الفترة الأخيرة خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، خاصة وأن المواطنون يفضلون شراء الأسماك في العيد بجانب الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة.





وأعلنت الشعبة عن استقرار الأسعار ليتراوح سعر البلطي ما بين 24 إلى 27 جنيهًا، وتراوح سعر الفيليه ما بين 30 إلى 90 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 60 إلى 80 جنيهًا.









أسعار الأسماك في سوق العبور وأسواق الجملة في أول أيام العيد





سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.





وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 -80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 15 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 65-75 جنيهاً، والمكرونة الخليجى بين 32– 38 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهاً، وموسى بين 60-80 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170 جنيهاً.





سجل سمك الحدادى 10 جنيهات، وسعر كيلو الكابوريا 30 – 130 جنيهاً، وسمك المرجان بين 25 – 35 جنيهاً، والمرجان المجمد 20 – 30 جنيهاً، وتراوح سعر الدنيس 100 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-350 جنيها، كما استقر سعر البورى بين 40- 46 جنيها للكيلو، والمازليا بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الشعور 25 – 35 جنيهاً، والوقار 80 – 90 جنيهاً، وسمك القاروص 80 – 90 جنيهاً، واستقر سعر السردين 40-50 جنيه، وسجل سعر الباغة 10 جنيهات، والموزة بين 40-60 جنيه، وسعر البربون 1 بين 40-50 جنيه.



