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رانيا فريد شوقي تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأحد 24/مايو/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
هنأت الفنانة رانيا فريد شوقى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" جمهرها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونشر رانيا فيديو قصير لتهنئ جمهورها بعيد الفطر، وكتبت عليه قائلة: "كل سنة و انتم طيبين و بخير يارب عيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله".

ونذكر أن رانيا فريد شوقى شاركت فى مسرحية الملك لير، الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم ويعود الفخرانى لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عامًا من عرضها حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد. 

 قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلتاه فيه ابنتيه، حيث قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا استنادا إلى أي منهن يحبونه أكثر، وتتمادى الأختان الكبيرتان في امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق فيثورغضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شيء.


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