نجلاء بدر سارقة الكاميرا الجديدة

شهيرة النجار





لابد أن نشيد بالأداء الرائع لنجلاء بدر فى مسلسل الفتوة والبرنس وأثبتت نجلاء بدر أن الدور ليس بالمساحة ولا البطولة أن تكون طالع فى المشاهد من الجلدة للجلدة أعتقد أن المشاهد والدور الذى قدمته نجلاء فى الفتوة سيضاف لرصيد أعمالها المضيئة والشخصية التى بالبلدى لبستها مثلما لبست الملاية اللف بالدور سيخلد اسمها لسنوات عديدة ويجعل منه محطة هامة فى حياتها الفنية، كما أن المشاهد القليلة التى ظهرت فيها بـ«البرنس» أثبتت أن نجلاء التى كان يوجه لها الاتهام زمان أن جمالها هو باسبور النجاح أكدت أنها موهوبة حتى النخاع وبالبلدى لمنبت شعرها. نجلاء قدمت درسًا لكل النجمات حتى الكبار إن الدور ليس بالمساحة وإنما بالأداء وكيف تترك أثرًا على الشاشة وبالبلدى تسرق الكاميرا من الكل هى بحق سارقة الكاميرا فرغم مرور عشرات السنوات ورغم اختلاف الملامح والشخصيات لكن أجد فيها من روح هند رستم على نادية لطفى فى أدوارهما التى أدوها بالشعبى البنت عملة خلطة وأضافت لها من روحها فصنعت شخصيتها فى الفتوة وراحت كملت وحبست فى البرنس.



