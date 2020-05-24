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انفراجة في مفاوضات الأهلي وهيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

الأحد 24/مايو/2020 - 10:00 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
ريهام عبد المحسن
أفادت تقارير صحفية محلية بأن مسئولي هيدرسيفيلد الإنجليزي طلبوا الحصول على مبلغ 6 ملايين يورو من أجل التخلي عن رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي عقب نهاية فترة إعارته للمارد الأحمر في نهاية الموسم الحالي كما اشترط مسئولو النادي الإنجليزي على رمضان صبحي تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين قبل مناقشة فكرة تجديد إعارته للأهلي أو لأي نادي آخر عقب نهاية فترة اعارته للفريق الأحمر في نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقد رمضان صبجي مع هيدرسيفيلد بعد موسمين مما يعني أنه في حالة رحيل النجم المصري الدولي من جديد معارًا لمدة موسم سيعود بعدها لناديه ومُتبقي في عقده موسم واحد فقط مما يمنع وقتها دون تحقيق النادي الإنجليزي لاستفادة سواء في حالة الرغبة في الإبقاء عليه أو بيعه لأي فريق أخر.

وأوضحت التقارير الصحفية أن إدارة الأهلي تراجعت عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي بسبب مغالاة النادي الإنجليزي في طلباته لبيع رمضان صبحي في البداية والتي وصلت لتسعة ملايين يورو قبل أن يتراجع هيدرسيفيلد ويُقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن صبحي، حيث حدد 6 ملايين يورو تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلي نهائياً.

وأكدت التقارير الصحفية أن رمضان صبحي يمتلك العديد من العروض بداية من الموسم المقبل أبرزها من الدوريين الإيطالي والتركي ولكنه من المحتمل أن تتراجع هذه الأندية عن الصفقة بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد الذي قد يجعل العديد من الأندية حول العالم تُعيد حساباتها في الصفقات الجديدة الأمر الذي يسهل من مأمورية الأهلي في الإبقاء عليه.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رمضان صبحي شدد مؤخرًا على أنه لن يلعب في مصر لأي نادي غير الأهلي على الرغم من إعلانه أن رغبته الأولى هي العودة لأوروبا سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو أي نادي آخر وذلك رداً على أنباء دخول أكثر من نادي مصري في مفاوضات لضمه على رأسها براميدز.

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