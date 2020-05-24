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الخارجية الصينية: بكين وواشنطن تقتربان من "حافة حرب باردة جديدة"

الأحد 24/مايو/2020 - 09:52 ص
أمريكا والصين
أمريكا والصين
وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين وواشنطن تقتربان من "حافة حرب باردة جديدة"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على شركة صينية تدعى "شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة" بسبب تعاملها مع إيران.

 

وذكرت وزارة الخزانة في بيان، أن الولايات المتحدة صنفت شركة "شنغهاي سينت"، وهي شركة مقرها جمهورية الصين الشعبية، تقدم خدمات وكلاء مبيعات عامة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية الإرهابية "ماهان إير".

 

وكانت شركة الطيران الإيرانية، قد أرسلت في وقت سابق، أكثر من 6 طائرات إلى فنزويلا في نهاية شهر أبريل الماضي، وقد حملت على متنها قطع غيار وفنيين للمساعدة في إصلاح مصفاة رئيسية على طول الساحل الشمالي الغربي لفنزويلا، ومقابل تلك المساعدة، حملت كاراكاس طائرات ماهان سبائك من الذهب في طريق العودة إلى طهران.

 

هذا ويبدو أن الدولتين تعملان معاً من أجل الصمود في وجه العقوبات الأمريكية والإنهيار الناجم في أسعار النفط، في ظل الأزمة الاقتصادية التي خلفها أيضاً فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

ويشكل هذا الذهب بالنسبة لإيران مصدراً جديداً للدخل، أما بالنسبة لفنزويلا فيبدو أن التعويل محصور بعدم نفاذ إمداداتها من النفط، حسبما ذكر تقرير "بلومبيرغ".

 

وذكرت مصادر أن مسؤولين حكوميين كدسوا نحو 9 أطنان من الذهب "أي ما يعادل 500 مليون دولار" على متن طائرات متجهة إلى طهران هذا الشهر كدفعة مقابل مساعدة إيران في إحياء مصافي البنزين المعطلة في فنزويلا.

 

وضاعفت العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ شهر أغسطس عام 2018، واتسعت خلال شهر نوفمبر 2018، أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وضيقت معيشة المواطنين.

 

ومع محاولات إيران الالتفاف على العقوبات، حذرت الولايات المتحدة البنوك والمستثمرين والشركات الأوروبية، من التعامل مع ما يُعرف باسم آلية الغرض الخاص، وهي نظام مدعوم من أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران والالتفاف على العقوبات.

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