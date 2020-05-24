أسعار الفاكهة في أول أيام عيد الفطر المبارك في سوق العبور





أسعار الفاكهة اليوم









في أول أيام عيد الفطر المبارك استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 24-5-2020 في سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، بعدما شهدت ارتفاعا في الأسعار بسبب الإقبال الكبير وزيادة في الطلب عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في محافظات الجمهورية، إلا أن الأوضاع حاليا تستقر إلى حد ما وتشهد الأسواق استقرار في العرض والطلب مرة أخرى، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:









أسعار الفاكهة اليوم





سجل سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها، هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات.









أسعار الخضراوات





استثني قرار رئيس الوزراء محلات الخضراوات من الاغلاق خلال فترة عيد الفطر المبارك، واتجه معظم البائعين للإغلاق في أول أيام العيد مع معاودة العمل غدًا الإثنين ثاني أيام العيد، واستقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد 25-5-2020 وننشر فيما يلى أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم:









وكشف الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن صادرات مصر من الخضروات والفاكهة ارتفعت لمليوني و770 ألف طن منذ بداية التصدير ويتوقع زيادة صادرات مصر خلال 2020 الزراعية 5.5 مليون طن، رغم أزمة كورونا.









وأضاف " العطار"، في تصريحات صحفية، أن صادرات الموالح في المركز الأول والبطاطس في المركز الثاني، واحتل البصل المركز الثالث، استطاعت مصر فرض نفسها بقوة في مجال تصدير البرتقال رغم المنافسة من إسبانيا، ما نزال فى المركز الأول في تصدير الموالح، ونصدر 1.8 مليون طن في السنة





أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور





ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.





وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات، فيما سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 10 جنيها، فيما سجل سعر البصل الأخضر من 3 إلى 8جنيهات.









قرار رئيس الوزراء





نصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.





وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.





ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.





وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.





كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.





ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.





ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.



