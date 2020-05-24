هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين وذلك بمنازلهم بعدد من المحافظات وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





من جانبهم، عبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات ، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن إستقراره وسلامة أراضيه





يأتى ذلك إنطلاقاً من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم فى مختلف الإحتفالات والمناسبات عرفاناً من الدولة المصرية بدورهم الوطنى فى الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته .









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وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين".

وأكد: "وانتهز هذه الفرصة لكي أقدم عظيم العرفان والتقدير لجميع أسر شهداء مصر الأبرار، الذين جسدوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية ليسطروا بطولات تحطمت أمامها موجات الإرهاب والشر، ولتنعم مصر بالأمن والاستقرار" وأنتم: "كل عام وأنتم بخير".







