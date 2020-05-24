Advertisements

هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)

الأحد 24/مايو/2020 - 09:39 ص
هدايا
هدايا
نشر المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين وذلك بمنازلهم بعدد من المحافظات وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

من جانبهم، عبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات ، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن إستقراره وسلامة أراضيه

يأتى ذلك إنطلاقاً من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم فى مختلف الإحتفالات والمناسبات عرفاناً من الدولة المصرية بدورهم الوطنى فى الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته .




وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين".

وأكد: "وانتهز هذه الفرصة لكي أقدم عظيم العرفان والتقدير لجميع أسر شهداء مصر الأبرار، الذين جسدوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية ليسطروا بطولات تحطمت أمامها موجات الإرهاب والشر، ولتنعم مصر بالأمن والاستقرار" وأنتم: "كل عام وأنتم بخير".


وهنأت السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشرت قرينة الرئيس، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يكون عيدنا عيد خير ورحمة وسلام، ملؤه الحب والتسامح والمزيد من الاستقرار والأمان لوطننا الحبيب مصر.. كل عام وأنتم بخير".
هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)
هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)
هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)
هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)
هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)
هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)
هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)
هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)
هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)
هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)
هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)
هدايا عينية ومادية من السيسي لأبناء الشهداء بمناسبة العيد (فيديو)

أخبار تهمك

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعات

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 22 ساعة

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول في الأهلي بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يوم

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ أقل من ساعتين

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ يوم

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ حوالي 23 ساعة

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 22 ساعة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

03:10 ص

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

08:21 م

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»