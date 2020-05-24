Advertisements

نجم برشلونة السابق يعترف: عانيت من الاكتئاب بعد وفاة صديقي

الأحد 24/مايو/2020 - 09:33 ص
انييستا
انييستا
=

كشف نجم برشلونة السابق، أندريس إنييستا عن الفترة الصعبة من حياته التي عانى خلالها من الاكتئاب قبل أن يعود لحالته الطبيعية في عام 2010.

                     

قال إنييستا (36 عاماً لصحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية، إن الهدف الذي سجله في الوقت بدل الضائع أمام المنتخب الهولندي في نهائي بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا كان بداية التحسن.

 

وأضاف لاعب برشلونة السابق، أن وفاة صديقه في 2009 كان السبب في مرضه.

 

ويلعب حالياً إنييستا في فريق فيسيل كوبي الياباني، مع الألماني لوكاس بودولسكي.

 

وأوضح إنييستا أنه كان من الجيد للغاية الحصول على مساعدة وعلاج متخصص.

 

وأكد النجم الإسباني، أن هذه المرحلة أصبحت جزء من الماضي، مضيفاً: "مرحلة جعلتني شخص أقوى وأفضل، اليوم أشعر أنني أتمتع بالإمتياز ولدي عائلة رائعة".

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول في الأهلي بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 22 ساعة

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 22 ساعة

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يوم

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ حوالي 23 ساعة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 12 ساعة

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

03:10 ص

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

08:21 م

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»