نجم برشلونة السابق يعترف: عانيت من الاكتئاب بعد وفاة صديقي

كشف نجم برشلونة السابق، أندريس إنييستا عن الفترة الصعبة من حياته التي عانى خلالها من الاكتئاب قبل أن يعود لحالته الطبيعية في عام 2010.

قال إنييستا (36 عاماً لصحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية، إن الهدف الذي سجله في الوقت بدل الضائع أمام المنتخب الهولندي في نهائي بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا كان بداية التحسن.

وأضاف لاعب برشلونة السابق، أن وفاة صديقه في 2009 كان السبب في مرضه.

ويلعب حالياً إنييستا في فريق فيسيل كوبي الياباني، مع الألماني لوكاس بودولسكي.

وأوضح إنييستا أنه كان من الجيد للغاية الحصول على مساعدة وعلاج متخصص.

وأكد النجم الإسباني، أن هذه المرحلة أصبحت جزء من الماضي، مضيفاً: "مرحلة جعلتني شخص أقوى وأفضل، اليوم أشعر أنني أتمتع بالإمتياز ولدي عائلة رائعة".