"حجر ملوي" يحتفل بخروج 16 مصابا تعافوا من كورونا

احتفلت الأطقم الطبية بمستشفي عزل ملوي في جنوب محافظة المنيا، بخروج 16 مصابا بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء التام، وتحول نتيجة عيناتهم من الإيجابية إلي السلبية، فيما استقلبت المستشفى 14 مصابا جديدا، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة.





قال مصدر بالمستشفى، إنه في أول يوم عيد ودع 16 متعافيا من أبناء محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وقنا المستشفى بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية مما أدى إلى خروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء منذ افتتاح المستشفى بشكل استثنائي في مارس الماضي إلي 246 شخصا.





ونجح فريق طبي بالمنيا، في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابه بفيروس كورونا داخل مستشفي عزل ملوي في جنوب محافظة المنيا.





قال مصدر داخل مستشفي العزل، إن سيدة تدعي "هبه قطب" 29 عاما من ابناء محافظة أسيوط وضعت مولودها الذكر داخل مستشفي العزل مساء اليوم الخميس، ولم يتم اختيار اسم له حتي الآن، فيما تم أخذ مسحه من الرضيع ليتم تحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس أم لا.



