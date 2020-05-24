الزمالك ينفى عقوبة الكاف

نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ما تردد عن توقيع عقوبة مالية بعد تعليق لافتة "نادي القرن الحقيقي"، واستخدام شعار الاتحاد الأفريقي، على لافتة غير رسمية.





عقوبة الزمالك





تحدث تقارير صحفية مساء اليوم السبت عن وجود غرامة تقدر بـ2 مليون دولار، نظير انتهاك حقوق ملكية الاتحاد الأفريقي، إلا أن رئيس القلعة البيضاء، أكد لأحد المقربين منه أن الزمالك لن يسدد أي غرامات بحجة أن "الكاف جامل الأهلي".



