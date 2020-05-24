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سقوط جرحى في حادث خروج قطار ركاب عن مساره بإيران

الأحد 24/مايو/2020 - 09:27 ص
خرود قطار عن مساره
خرود قطار عن مساره
وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، إصابة 5 أشخاص جراء خرج قطار ركاب عن مساره في ضواحي العاصمة الإيرانية طهران.

 

وقالت قناة روسيا اليوم، إن القطار كان في رحلة من مدينة همدان غربي إيران إلى مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

 

وفي سياق آخر، فتحت الشرطة الإيرانية، تحقيقًا في حادث حريق جزئي يحتمل أن يكون متعمدا، في "مقبرة إستر ومردخاي" اليهودية في مدينة همدان غربي إيران.

 

وأكد المدعي العام في مدينة همدان، حسن خانجاني، أن الشرطة تتابع الملف لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة، مضيفا أنه لم يعتقل أي شخص حتى اليوم.

 

وقال المدعي العام في مدينة همدان، حسن خانجاني ، إن القضاء يحقق في حريق مقبرة إستر ومردخاي، مشيرا إلى أن تفاصيل الحادث لم تتضح بعد.

 

وقد أفاد موقع نادي المراسلين الشباب التابع للتلفزيون الرسمي، بأن شخصا حاول التسلل إلى المقبرة من بنك مجاور، لتنفيذ إجراءات سرية، إلا أنه لم ينجح.

 

وأشارمدير منظمة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في مدينة همدان، علي مالمير، إلى أن المبنى المجاور لمرقد إستر ومردخاي تعرض لحريق جزئي، مضيفُا أن أسلاك الكهرباء والسجاد في المبنى المجاور للمرقد، قد تعرضت لأضرار، مؤكدا عدم احتراق أي من أقسام المقبرة الرئيسية.

 

 وكانت المقبرة تعرضت لتهديدات بالتدمير في ديسمبر 2010، حين تجمع عدد من طلاب جامعة أبو علي سينا في مدينة همدان داخل المقبرة، وهددوا بتدميرها في حال تعرض المسجد الأقصى لأي أضرار.

 

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