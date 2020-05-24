فنانة شهيرة تتعهد بالرقص في الشوارع بعد انتهاء كورونا

تعهدت المطربة الأمريكية كاتي بيري، أن تخرج وترقص في الشارع بعد انتهاء وباء كورونا ورفع الحظر المفروض على البشر.

وقالت بيري (البالغة 35 عاماً) في لقاء تلفزيوني: إنها تعد الحجر الصحي بمثابة استراحة قصيرة تواصل بعدها نشاطها، خاصة أنه تزامن مع إعلانها حملها من شريك حياتها أورلاندو بلوم.

وأعلنت كاتي في مارس الماضي، حملها في طفلها الأول عبر فيديو مصور لأغنيتها Never Worn White أو "لا ترتدي الأبيض"، ثم عادت وأعلنت أنها ستنجب بنتاً الشهر الماضي.

وأكدت أن ألبومها السادس سيُطرح في موعده بأغسطس المقبل، ووصفت أغنيتها الرئيسية في الألبوم Daisies أو «زهرة الربيع» بأنها تطارد أحلام كل مستمع، ولا تأبه لكلام الناس أو إحباطهم بدعوى أنها كبيرة أو تستعصي على التحقيق والإنجاز.

وأشارت إلى أن الألبوم مليء بأغنيات التمكين والمرونة والفرح، تنقل رسالة متفائلة في تلك الأيام العصيبة، حيث يمكننا العثور على بصيص من الضوء في نهاية النفق.

واعترفت المطربة الأمريكية أنها في العامَين الأخيرَين أثناء كتابة الألبوم، أُصيبت بإحباط مرضي، ولم تستطع الاستمتاع بحياتها، أو تخيل مستقبل وردي لها، ولكنها الآن تشعر وكأنها أدَّت ما عليها، وعليها أن تواصل رسالتها فيها.