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ألمانيا تسجل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا و431 إصابة

الأحد 24/مايو/2020 - 09:07 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في ألمانيا، اليوم الأحد، 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا و431 إصابة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 177212.

 

وأشار المعهد إلى أن عدد الوفيات بلغ 27 حالة ليصل إلى 8174 .

 

يذكر أن ألمانيا سجلت "صفر" وفيات الاثنين الماضي بحسب بيانات معهد روبرت كوخ ، غير أن الوفيات والإصابات عادت لتسجل من جديد، لكن عددها أقل بكثير مقارنة بالأسابيع الماضية.

 

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 106,1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح الحصيلة 5 ملايين و103.278.

 

فيما أكدت جونز هوبكنز، ارتفع معدل الإصابات اليومية بواقع نحو 6600 حالة مقارنة مع اليوم السابق، مما بلغ عدد الوفيات 332925، بينما تماثل مليون و949300 شخص للشفاء.

 

وتبقى الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد حالات كورونا مع أكثر من مليون و557 ألف إصابة و94702 وفاة.

 

وتقترب البرازيل بوتيرة سريعة من روسيا التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات، بينما تتفوق عليها بكثير من حيث عدد الوفيات (أكثر من 20 ألفا في البرازيل مقابل 3 آلاف في روسيا).

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

 

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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