يوفنتوس يخطط لخطف موهبة العام

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي، في مفاوضات جادة للتعاقد مع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.









وكشفت صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية، فإن يوفنتوس سينتظر الى حين تفعيل الشرط الجزائي في عقد هالاند، والذي قيمته 75 مليون يورو.









وأشارت الصحيفة الى أن الشرط الجزائي في عقد هالاند سُيفعل بحلول عام 2021، علماً أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد يرغبان وبقوة التعاقد مع صاحب الـ19 عاماً.







