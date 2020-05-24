Advertisements

يوفنتوس يخطط لخطف موهبة العام

الأحد 24/مايو/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
دخل نادي يوفنتوس الإيطالي، في مفاوضات جادة للتعاقد مع  الدولي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وكشفت صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية، فإن يوفنتوس سينتظر الى حين تفعيل الشرط الجزائي في عقد هالاند، والذي قيمته 75 مليون يورو. 


وأشارت الصحيفة الى أن الشرط الجزائي في عقد هالاند سُيفعل بحلول عام 2021، علماً أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد يرغبان وبقوة التعاقد مع صاحب الـ19 عاماً.


وأضافت الصحيفة الى أن يوفنتوس سيتعاقد مع مهاجم فريق نابولي أركاديوش ميليك هذا الصيف، كصفقة مؤقتة الى حين التعاقد مع هالاند في صيف 2021.

أخبار تهمك

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يوم

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 9 ساعات

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 11 ساعة

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول في الأهلي بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 12 ساعة

آخر رسالة لرجاء الجداوي عن "كورونا" قبل إصابتها بالفيروس

منذ ساعتين

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

03:10 ص

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

08:21 م

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»