نجم بايرن ميونخ يتحدث عن اللعب أمام المدرجات الخالية

شارك توماس مولر نجم بايرن ميونخ في مواجهة فريقه أمام أينتراخت فرانكفورت والتي شهدت فوزا كبيرا للنادي البافاري بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.





وأكد لاعب وسط بايرن ميونخ، توماس مولر، أنه يرغب بالطبع في تواجد الجماهير في المدرجات، ولكن عمله هو لعب كرة القدم فقط، وتركيزه هو وزملائه فقط في تقديم أداء طيب أمام مدرجات خالية.





قال مولر في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز أرينا: "بالطبع أرغب في حضور الجماهير، ولكن عملي لعب كرة القدم، علمنا الآن إظهار قدرتنا على تقديم أداء طيب وسط الظروف الحالية".





وسجل صاحب 30 عاماً الهدف الثاني في انتصار فريقه الكاسح، كما صنع تمريرة الهدف الأول الذي سجله ليون جوريتزكا.





وأضاف: "الحقيقة لم أر ليون، ولكني شاهدت مساحة فارغة، ومررت الكرة هناك، أحد زملائي كان سيظهر في هذه المنطقة".