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البرازيل تسجل 965 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 08:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الأحد، تسجيل 965 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت البرازيل، احتلت المرتبة الثانية عالميا في معدل الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، حيث وصل إجمالي الإصابات فيها 330890 حالة.

 

وسجلت السلطات الصحية البرازيلية، 1001 حالة وفاة جديدة بالفيروس و21048 حالة إصابة جديدة، لتصبح الدولة ذات الرقم الأعلى بين جميع بلدان أمريكا اللاتينية، فيما تشير التقديرات غير الرسمية أن العدد قد يكون أكبر بكثير.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لحوالي خمسة ملايين و295 ألف إصابة، بينهم حوالي 340 ألف حالة وفاة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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