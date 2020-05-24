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رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن وجود إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 08:34 ص
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

كشف رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد في ناديين مختلفين.

وقال البيان إن نتيجة المرحلة الثانية من فحوصات فيروس كورونا، والتي أجريت يومي الخميس والجمعة الماضيين، أثبتت وجود حالتين إيجابيتين من ناديين مختلفين.

و أفاد البيان بأن إجمالي الفحوصات في المرحلة الثانية بلغ 966 فحصا على لاعبين وأعضاء أجهزة فنية، لتكون النتيجة سلبية فحوصات 964 حالة مع إيجابية شخصين فقط.

يذكر أن فحوص المرحلة الأولى أجريت على 748 لاعبا وموظفا يومي 17 و 18 مايو الجاري، وكانت النتيجة حينها ظهور 6 حالات إيجابية في 3 أندية مختلفة.

تدريبات الأندية الإنجليزية تحت المراقبة المفاجئة

سيقوم فريق من المفتشين التابعين لرابطة الدوري الانجليزي لكرة القدم بزيارات مفاجئة للأندية لمراقبة مدى جديتها في احترام قواعد التباعد الاجتماعي خلال التدريبات.

ووافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، الاثنين، على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة اعتبارا من الثلاثاء، ووسط اجراءات صحية صارمة، وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشددت الأندية بالإجماع في اجتماع "مشروع الاستئناف" الذي عقد الاثنين، على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي، مع منع الاحتكاكات في التمارين.

ونقلت الصحف عن مدير كرة القدم في رابطة الدوري الانجليزي، ريتشارد غارليك، قوله في هذا الصدد: "لقد وضعنا قوانين وبروتوكولات حول قدرتنا على مراقبة الأندية".

وأضاف: "نستطيع طلب بيانات من خلال تسجيلات الفيديو الخاصة بالتدريبات، نبحث أيضا في إرسال فريق تفتيش خاص بنا سيمنحنا القدرة على مراقبة ملاعب التدريب بدون سابق إنذار".

وستقتصر الحصص التدريبية في المرحلة الأولى على 75 دقيقة فقط، ويتعين توزيع اللاعبين على مجموعات تضم كل واحدة 5 لاعبين كحد أقصى.

وتابع: "سنزيد من أعداد المفتشين بشكل تدريجي إلى أن نتمكن من التواجد في كل ملعب تدريب، هذا سيمنحنا الثقة بان البروتوكولات يتم اعتمادها كما يجب".

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، لكن "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح المجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءا من الأول من يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة "بريميرليغ" إلى الدوران بدءا من منتصف يونيو.

وتوقف الدوري الانجليزي في 13 مارس وليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وبات بحاجة إلى الفوز في مباراتين من أصل 9 لكي يتوج بطلا للمرة الاولى منذ 30 عاما.

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