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إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. وابنتها: "ادعولها أرجوكم"

الأحد 24/مايو/2020 - 08:34 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم نقلها صباح اليوم الأحد الموافق 24 مايو 2020، عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى العزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية.
 
وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، إنها فوجئت فجر أمس بارتفاع شديد في درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.
 
وأضافت ابنة رجاء الجداوي: "أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتى حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التى لحقت بها"، مشيرة إلى أن والدتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى متماسكة ولديها ثقة كبيرة فى الله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.
 
ووجهت ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداويالشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على سرعة الاهتمام، وإرسال سيارة إسعاف مجهزة لوالدتها ونقلها إلى مستشفى العزل، معلقة: "وزيرة في قمة الاحترام والتقدير، وما رأيته يدعو للفخر بحكومتنا".
 
جدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة الفنانة دينا الشربيني.

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