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حريق في مستشفي الهلال الأحمر بوسط القاهرة (فيديو)

الأحد 24/مايو/2020 - 07:57 ص
مستشفي الهلال الأحمر
مستشفي الهلال الأحمر
عامر عفيفي
اندلع حريق محدود بمستشفى الهلال الأحمر بشارع رمسيس وسط القاهرة صباح اليوم الأحد وانتقلت سيارات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي النيران ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.


وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو عن 3157 مسجونًا من المحكوم عليهم، حيث تضمن القرار الإفراج عن محسن السكري الضابط السابق، المتهم بقتل سوزان تميم، وذلك بعد مرور 12 عامًا من  قتلها.

وفي 2012، أيدت محكمة النقض المصرية حكم محكمة جنايات القاهرة بالحكم السجن المؤبد للمتهم الأول في القضية ضابط الشرطة السابق محسن السكري.

وقالت النيابة العامة، آنذاك، إن القضية "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد"، واتهمت السكري بالسفر إلى دبي لقتل تميم.

يذكر أنه الحكم عليهما جاء بالإعدام قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عامًا لمصطفى و25 عاما للسكري.

وكانت شرطة دبي، قد أعلنت في نهاية يوليو 2008،  العثور على سوزان مقتولة في شقتها بدبي، مصابة بطعنات سكين، وفي 11 أغسطس 2008، أعلنت أن القاتل الذي تم تصويره من قبل كاميرات أمن البرج السكني في منطقة المارينا بدبي، وتم القبض عليه.


واضطلعت وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليدًا ووفاءً وعرفانًا لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطني وتنفيذا لتوجيهات الرئيسعبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين، الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإيفاد مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية.

وقد أعرب أسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للسيد رئيس الجمهورية لحرص سيادته الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم وكذا حرص سيادته على التواصل معهم بكافة المناسبات.

كما قدم أسر الشهداء والمصابين الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين على أن الدولة المصرية لن تنسى أبدًا أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.

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