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نانسي عجرم: "كورونا" منعني من التمثيل في "سكر زيادة"

الأحد 24/مايو/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
أعربت الفنانة نانسي عجرم، عن سعادتها في غناء وتصوير فيديو كليب شارة مسلسل، سكر زيادة.

وقالت في تصريحات صحفية،إنه كان مقرراً أن تؤدي دورا بسيطًا في هذا العمل الرمضاني لكن الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا حال دون تحقيق ذلك.

وأشارت إلى أنها وعائلتها ملتزمون بالحجر المنزلي للحفاظ على سلامة أفراد الأسرة وسلامة الآخرين، وهي تستغل فترة وجودها في المنزل للقيام بنشاطات مختلفة لتمضية الوقت

وشددت عجرم على أنها تلتزم بكل إجراءات الحماية من كورونا لأنها تخاف على نفسها وعلى عائلتها من هذا الفيروس "لأنه جديد وغير معروف وليس له دواء ولا لقاح حتى الآن،

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