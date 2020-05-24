Advertisements

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بطريق الأربعين بقنا

الأحد 24/مايو/2020 - 08:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
شهد طريق الأربعين، نجع حمادي - أبوتشت الزراعي، اليوم الأحد حادثا مروريا، في أول أيام عيد الفطر المبارك، أسفر عن إصابة 7 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل مع "توكتوك". 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، يفيد بإصابة عبدالرحمن عبدالمنعم،40 عاما، ومحمود عبدالعاطي محمد، 21 عاما، وشعبان مقابل جابر، 20 عاما، وهشام مقابل جابر، 17عاما، وأمجد مقابل جابر، 15عاما، وعدلي عبدالعاطي محمد 17عاما، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توكتوك في طريق الأربعين بمدينة نجع حمادي. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات. 

وشهدت قنا في الفترة الأخيرة عدة حوادث، ومنها إصابة إصابة موظف ونجليه في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية فاو قبلي بمركز دشنا شمال محافظة قنا. 

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الاسعاف بقنا، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية فاو قبلي، والذي اسفر عن اصابة كل من شعبان سموم أحمد، 51 عامًا، بكسر بالساق، ونجله طه 9 أعوام بسحجات، وياسين 4 أعوام بكدمات. 

تم نقل المصايبن إلى مستشفى فاو قبلي بدشنا، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. 

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة سرفيس بقنا 

بينما أصيب 7 أشخاص، الأربعاء الماضي، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة سرفيس، في شارع مجمع المواقف بعد الدولفين في مدينة قنا. 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الاسعاف بقنا، يفيد بإصابة جمال منير، 42 عامًا، وميخائيل شنودة برام، 37 عامًا، ووعبدالرحمن سيد أحمد، 21 عامًا، ووجيه مسعد ذكي، 35 عامًا، وأيمن فهمي أرمانيوس، 37 عامًا، وليبي بخيت خلف، 23 عامًا، وسعيد طلعت فهمي، 20 عامًا. 

بينما أصيب عاملين بطلقات نارية بمدينة فرشوط في قنا، مساء الجمعة الماضي، وذلك خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين، وأخطر مدير الأمن بالواقعة. 

 وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بإصابة أحمد خيري 30 عاما، وحسن محمد سليمان 25 عاما، بطلقات نارية، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات عائلية بفرشوط. 

أخبار تهمك

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ أقل من ساعة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 21 ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ يوم

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 21 ساعة

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 11 ساعة

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

آخر رسالة لرجاء الجداوي عن "كورونا" قبل إصابتها بالفيروس

منذ ساعتين

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يوم

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول في الأهلي بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

دخول شاب في غيبوبة بعد انقلاب سيارة في قنا

أول أسبوع في 2020.. إعدام 10 وانتحار ومصرع 5 وإصابة 30 بقنا

إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الأربعين بنجع حمادي

إصابة مُعلم في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا 

مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في اشتباكات بقنا

اصابة موظف ونجليه في انقلاب سيارة ملاكي بدشنا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

03:10 ص

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

08:21 م

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»