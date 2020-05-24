إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بطريق الأربعين بقنا

شهد طريق الأربعين، نجع حمادي - أبوتشت الزراعي، اليوم الأحد حادثا مروريا، في أول أيام عيد الفطر المبارك، أسفر عن إصابة 7 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل مع "توكتوك".





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، يفيد بإصابة عبدالرحمن عبدالمنعم،40 عاما، ومحمود عبدالعاطي محمد، 21 عاما، وشعبان مقابل جابر، 20 عاما، وهشام مقابل جابر، 17عاما، وأمجد مقابل جابر، 15عاما، وعدلي عبدالعاطي محمد 17عاما، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توكتوك في طريق الأربعين بمدينة نجع حمادي.





تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





وشهدت قنا في الفترة الأخيرة عدة حوادث، ومنها إصابة إصابة موظف ونجليه في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية فاو قبلي بمركز دشنا شمال محافظة قنا.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الاسعاف بقنا، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية فاو قبلي، والذي اسفر عن اصابة كل من شعبان سموم أحمد، 51 عامًا، بكسر بالساق، ونجله طه 9 أعوام بسحجات، وياسين 4 أعوام بكدمات.





تم نقل المصايبن إلى مستشفى فاو قبلي بدشنا، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة سرفيس بقنا





بينما أصيب 7 أشخاص، الأربعاء الماضي، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة سرفيس، في شارع مجمع المواقف بعد الدولفين في مدينة قنا.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الاسعاف بقنا، يفيد بإصابة جمال منير، 42 عامًا، وميخائيل شنودة برام، 37 عامًا، ووعبدالرحمن سيد أحمد، 21 عامًا، ووجيه مسعد ذكي، 35 عامًا، وأيمن فهمي أرمانيوس، 37 عامًا، وليبي بخيت خلف، 23 عامًا، وسعيد طلعت فهمي، 20 عامًا.





بينما أصيب عاملين بطلقات نارية بمدينة فرشوط في قنا، مساء الجمعة الماضي، وذلك خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بإصابة أحمد خيري 30 عاما، وحسن محمد سليمان 25 عاما، بطلقات نارية، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات عائلية بفرشوط.