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آخر رسالة لرجاء الجداوي عن "كورونا" قبل إصابتها بالفيروس

الأحد 24/مايو/2020 - 07:23 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أصيبت الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها الى مستشفى الاسماعيلية في منطقة أبو خليفة.

وقالت الفنانة رجاء الجداوى، في وقت سابق خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم" بـبرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائيات "الحدث" الذي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي، إن منتج مسلسل "لعبة النسيان" مهتم بالنظافة العامة في موقع التصوير وتطهيره وتعقيمه لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالاضافة الى وجود أطباء أثناء التصوير.

ووجهت الجداوي، حديثها للجمهور قائلة لهم: "الممثلين مجبرين على تكملة اعمالهم الدرامية بسبب انفاق مبالغ كبيرة من جانب المنتج على المسلسلات قائلةً:" الناس بتقول الممثلين بيقولوا اقعدوا في البيت وهما بينزلو والله احنا مجبرين".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي مشاركتها في السباق الرمضاني لهذا العام، في مسلسل "لعبة النسيان" بالإشتراك مع دينا الشربيني وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

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