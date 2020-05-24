"الخروجة مالهاش داعي".. شعب الأقصر يحتفل بالعيد بطريقة خاصة (صور)

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عقب صلاة العيد، تمتلئ الشوارع بالأهالي لتبادل التهاني، فيما يلهو الأطفال بالبالونات، ويحصروا على شراء الألعاب، والذهاب للمتنزهات، إلا أن هذا العام الذي حلت فيه جائحة كورونا على العالم، غيرت كافة التقاليد والعادات.



ورفع أهالي مدينة القرنة بغرب محافظة الأقصر، شعار "شعب القرنة واعي.. والخروجة في العيد ملهاش داعي" في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بتفشي وباء كورونا " كوفيد 19"



وخلت شوارع مدينة القرنة خلال الساعات الأولى بصباح عيد الفطر المبارك تمامًا من المارة، حيث التزم الأهالي بالمكوث في منازلهم، وعدم الخروج حتى لتبادل التهاني فيما بينهم بالمنازل.



وراهن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر في تصريح خاص إلى "الفجر" في وقت سابق، على وعي الشعب الأقصري في تطبيق اجراءات الحظر خلال أيام عيد الفطر المبارك، مطالبًا الأهالي بضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية طبقًا لتوجيهات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظًا على السلامة العامة.



وكانت أعلنت سلطات محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تنص على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة ومنع التجمعات طوال فترة إجازة العيد.



وأوضحت محافظة الأقصر، أنه طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سيتم منع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على غلق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة وما يماثلهم، طوال إجازة العيد.



كما محافظ الأقصر، قرارًا استثنائيًا بتشغيل معدية الأهالي التي تربط بين البرين الشرقي والغربي بالمحافظة حتى الساعة الخامسة مساءً لنقل المواطنين بين مدينتي الأقصر والقرنة فقط، وذلك لاحتياج الآلاف من الأهالي للتنقل بين المدينتين خاصة للذهاب للمستشفيات أو شراء الأدوية الطبية الغير متوفرة في أي منها.

