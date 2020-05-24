رسائل نجوم الفن لرجاء الجداوي بعد إصابتها بـ"كورونا"



وأخيرا علقت الفنانة مي كساب وقالت: "ربنا يشقيكي ويرجعك لينا بألف سلامة يا غالية علي قلوبنا كلنا , ادعولها ربنا يشفيها ويشفي مرضي العالمين ويحفظنا ويحفظكم جميعا".



يشار إلي أن اخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي مسلسل لعبة النسيان والتي شاركت به في السباق الرمضاني هذا العام , وقد خالطت رجاء الجداوي طاقم العمل .



لعبة النسيان يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم "دينا الشريني ,أسماء جلال , رجاء الجداوي واخرين .







أصيبت الفنانة القديرة رجاء الجداوي منذ قليل بفيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا , وتم نقلها إلي مستشفي العزل بالإسماعليةوعبر الكثير من نجوم الوسط الفني علي حزنهم الشديد وحرصوا علي تقديم رسائل لها متمينين لها بالشفاء العاجلنشرت الفنانة زينة صورة للجداوي وكتبت: "يارب تشفيها وترجهعا لبيتها وبنتها وكل اللي بيحبوها بالسلامة يارب , أرجوكم إدعولها يارب عافيها هي وكل مريض يارب".وعلقت الفنانة عبير صبري، قائلة: "ربنا يشفيها ويعافيها وينجيها من كل شر وترجع بيتها بألف سلامة حبيبة الناس كلها".وتمنت الفنانة إيناس عز الدين، الشفاء العاجل للجداوي قائلة: "ربنا يشفيكي يا غالية علينا كلنا".وعلقت الإعلامية ريهام سعيد وقالت حبيبتي ربنا يشفيكي , إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا أرجو الدعاء .وقالت الفنانة دينا: "سلامتك ألف سلامة عليكي وأضافت أرجو الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي بالشفاء العاجل وعودتها إلي منزلها وأسرتها وكل اللي بيحبوها بالسلامة , ألف سلامة عليكي يا حبيبتي يارب يشفيكي ويعافيكي وترجعلنا بألف سلامة يارب .وأعربت الفنانة هبة عبد العزيز عن تضامنها مع الجداوي، قائلة: "اللهم اشفيها وعافيها وارفع عنها الوباء , يارب بحق الأيام المفترجة سترك ولطفك" .