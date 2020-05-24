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رسائل نجوم الفن لرجاء الجداوي بعد إصابتها بـ"كورونا"
الأحد 24/مايو/2020 - 06:57 ص
فايقة محمد عادل
أصيبت الفنانة القديرة رجاء الجداوي منذ قليل بفيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا , وتم نقلها إلي مستشفي العزل بالإسماعلية
وعبر الكثير من نجوم الوسط الفني علي حزنهم الشديد وحرصوا علي تقديم رسائل لها متمينين لها بالشفاء العاجل
نشرت الفنانة زينة صورة للجداوي وكتبت: "يارب تشفيها وترجهعا لبيتها وبنتها وكل اللي بيحبوها بالسلامة يارب , أرجوكم إدعولها يارب عافيها هي وكل مريض يارب".
وعلقت الفنانة عبير صبري، قائلة: "ربنا يشفيها ويعافيها وينجيها من كل شر وترجع بيتها بألف سلامة حبيبة الناس كلها".
وتمنت الفنانة إيناس عز الدين، الشفاء العاجل للجداوي قائلة: "ربنا يشفيكي يا غالية علينا كلنا".
وعلقت الإعلامية ريهام سعيد وقالت حبيبتي ربنا يشفيكي , إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا أرجو الدعاء .
وقالت الفنانة دينا: "سلامتك ألف سلامة عليكي وأضافت أرجو الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي بالشفاء العاجل وعودتها إلي منزلها وأسرتها وكل اللي بيحبوها بالسلامة , ألف سلامة عليكي يا حبيبتي يارب يشفيكي ويعافيكي وترجعلنا بألف سلامة يارب .
وأعربت الفنانة هبة عبد العزيز عن تضامنها مع الجداوي، قائلة: "اللهم اشفيها وعافيها وارفع عنها الوباء , يارب بحق الأيام المفترجة سترك ولطفك" .
وأخيرا علقت الفنانة مي كساب وقالت: "ربنا يشقيكي ويرجعك لينا بألف سلامة يا غالية علي قلوبنا كلنا , ادعولها ربنا يشفيها ويشفي مرضي العالمين ويحفظنا ويحفظكم جميعا".
يشار إلي أن اخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي مسلسل لعبة النسيان والتي شاركت به في السباق الرمضاني هذا العام , وقد خالطت رجاء الجداوي طاقم العمل .
لعبة النسيان يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم "دينا الشريني ,أسماء جلال , رجاء الجداوي واخرين .
وعبر الكثير من نجوم الوسط الفني علي حزنهم الشديد وحرصوا علي تقديم رسائل لها متمينين لها بالشفاء العاجل
نشرت الفنانة زينة صورة للجداوي وكتبت: "يارب تشفيها وترجهعا لبيتها وبنتها وكل اللي بيحبوها بالسلامة يارب , أرجوكم إدعولها يارب عافيها هي وكل مريض يارب".
وعلقت الفنانة عبير صبري، قائلة: "ربنا يشفيها ويعافيها وينجيها من كل شر وترجع بيتها بألف سلامة حبيبة الناس كلها".
وتمنت الفنانة إيناس عز الدين، الشفاء العاجل للجداوي قائلة: "ربنا يشفيكي يا غالية علينا كلنا".
وعلقت الإعلامية ريهام سعيد وقالت حبيبتي ربنا يشفيكي , إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا أرجو الدعاء .
وقالت الفنانة دينا: "سلامتك ألف سلامة عليكي وأضافت أرجو الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي بالشفاء العاجل وعودتها إلي منزلها وأسرتها وكل اللي بيحبوها بالسلامة , ألف سلامة عليكي يا حبيبتي يارب يشفيكي ويعافيكي وترجعلنا بألف سلامة يارب .
وأعربت الفنانة هبة عبد العزيز عن تضامنها مع الجداوي، قائلة: "اللهم اشفيها وعافيها وارفع عنها الوباء , يارب بحق الأيام المفترجة سترك ولطفك" .
وأخيرا علقت الفنانة مي كساب وقالت: "ربنا يشقيكي ويرجعك لينا بألف سلامة يا غالية علي قلوبنا كلنا , ادعولها ربنا يشفيها ويشفي مرضي العالمين ويحفظنا ويحفظكم جميعا".
يشار إلي أن اخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي مسلسل لعبة النسيان والتي شاركت به في السباق الرمضاني هذا العام , وقد خالطت رجاء الجداوي طاقم العمل .
لعبة النسيان يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم "دينا الشريني ,أسماء جلال , رجاء الجداوي واخرين .