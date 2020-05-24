Advertisements

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

الأحد 24/مايو/2020 - 05:26 ص
برشلونة والسيتي
برشلونة والسيتي
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور جديد بشأن صفثة مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الصفقة التبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي تقترب من الإعلان والتي تتضمن رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي مقابل انضمام جواو كانسيلو نجم السيتيزنز إلى البارسا.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هناك 5 أندية أعربت عن اهتمامها بسيميدو وأن برشلونة كان يفضل رحيله إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية للتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتس قبل أن يستسلم النادي الكتالوني لرغبة النجم البرتغالي في التعاقد مع مانشستر سيتي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرحب بالتعاقد مع سيميدو لا سيما وأن المدير الفني الإسباني لم يقتنع بقدرات كانسيلو خاصة على المستوى الدفاعي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كانسيلو يرحب أيضًا بإتمام الصفقة لأنه يرغب في تغيير أجواء اللعب وخوض تجربة جديدة.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كلا من سيميدو وجواو كانسيلو يعملان مع نفس وكيل اللاعبين وهو خورخي مينديز.

أخبار تهمك

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

لماذا لم يفجر هشام عشماوي نفسه لحظة القبض عليه؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يوم

الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 8 ساعات

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 8 ساعات

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 17 ساعة

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 17 ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول في الأهلي بكورونا

منذ ساعتين

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ حوالي 18 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 ص

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

08:21 م

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

10:20 م

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

10:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»