مفاجأة.. المقاولون العرب يرد على مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد









رد نادي المقاولون العرب على مفاوضات النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر نجم الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة الأهلي في التعاقد مع طاهر محمد في الصيف القادم لأن النادي يرى فيه البديل المناسب لرمضان صبحي نجم الفريق الأحمر والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في حالة رحيله.





وكشف أحد مسئولو المقاولون العرب أن النادي لم يصله أي عروض رسمية من النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية لضم طاهر محمد طاهر في الصيف القادم.





كما أكد نادي المقاولون العرب أن النادي لن يقوم بالتفريط في خدمات طاهر محمد طاهر في نهاية الموسم الجاري لأي نادي في مصر لأن النادي يحتاج لخدماته في الموسم القادم.





ويحاول النادي الأهلي تجهيز عرض ضخم لتقديمه إلى المقاولون العرب في الفترة القادمة لإقناعه بالتخلي عن طاهر محمد في الصيف القادم.



