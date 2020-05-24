عاجل| بث مباشر.. صلاة عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية

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بدأ قبل قليل، صلاة عيد الفطر المبارك، والذي يوافق غرة شوال، للعام الهجري 1441، من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد قليل من الأفراد.



وتقدم لكم بوابة الفجر بثا مباشرا لصلاة العيد.



وتعرض لكم بوابة الفجر مواعيد صلاة العيد في مختلف مناطق الجمهورية.



القاهرة 5:22

الجيزة 5:22

الإسكندرية 5:24

بورسعيد 5:15

السويس 5:17

العريش 5:09

الطور 5:16

سانت كاترين 5:14

طابا 5:08

شرم الشيخ 5:14

دمنهور 5:23

طنطا 5:21

المنصورة 5:19

الزقازيق 5:20

بنها 5:21

شبين الكوم 5:22

كفر الشيخ 5:21

الفيوم 5:25

بنى سويف 5:24

المنيا 5:28

أسيوط 5:28

سوهاج 5:27

قنا 5:24

أسوان 5:27

أبو سمبل 5:35

مرسى مطروح 5:35

الغردقة 5:17

الخارجة 5:35

الإسماعيلية 5:16

دمياط 5:16

السلوم 5:43

نويبع 5:10

حلايب 5:16

شلاتين 5:18