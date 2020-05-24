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بعد إصابتها بكورونا.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل مخالطة رجاء الجداوي لفريق عمل برنامج فيفي عبده

الأحد 24/مايو/2020 - 05:29 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

علم "الفجر الفني " أن حلقة الفنانة رجاء الجداوي، في برنامج "خلي بالك من فيفي" للفنانة فيفي عبده تم تصويرها منذ أكثر من سنة ولذلك لا يوجد تخوفات من مخالطتها للفنانة فيفي عبده وفريق عمل برنامجها وذلك بعد إعلان إصابة الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد حيث تم عرض حلقة البرنامج منذ يومين.

وووقعت الجداوي مغشًيا عليها خلال المقلب ،فيما تحاول زينب التي تشارك في المقلي أن تهرب وتجعل رجاء تهرب معاها، ولكن ترفض رجاء، ومن ناحيتها يغمى على الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ثن تحاول فيفي إفاقتها، وتكشف لها المقلب.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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