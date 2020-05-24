أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي بعد إصابة والدتها بفيروس "كورونا"





وأكدت أن والدتها متماسكة ولديها ثقة كبيرة فى الله تعالى، كما طلبت من جمهور والدتها الدعاء لها حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التى لحقت بها".



يذكر أن رجاء الجداوي كانت قد انتهت من مسلسل لعبة النسيان منذ يومين فقط، وخالطت فريق العمل بأكمله، على رأسهم دينا الشربيني.



لعبة النسيان

من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.





أصيبت الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.وقالت أميرة ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، في تصريحات صحفية، إنها فوجئت بإرتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، لافتة إلى أنها قامت بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.