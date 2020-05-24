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عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 04:55 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

تصدرت الفنانة رجاء الجداوي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان إصابتها بفيروس الكورونا المستجد.

ومن المقررأن يتم أخذ مسحة من فريق عمل لعبة النسيان للتأكد من إصابتهم أو عدم إصابتهم بالفيروس خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم، وذلك بسبب مخالطتهم للفنانة القديرة.

وينتمي مسلسل " لعبة النسيان " لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي ، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.

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