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وكيل أزارو يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

الأحد 24/مايو/2020 - 04:47 ص
ازارو
ازارو
محمد الدمتناوي


كشف جون إدواردو وكيل أعمال المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي والمعار لفريق الاتفاق السعودي، عن إمكانية لعبه للزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتنتهي إعارة وليد أزارو مع الاتفاق السعودي نهاية الموسم الجاري، بعدما أعير له مطلع شهر يناير الماضي.

وتحدث جون في تصريحات نقلتها صحيفة "هسبريس" المغربية، قائلا: "جميع الأخبار المتعلقة باقتراب أزارو من الانضمام إلى الزمالك أو وجود مفاوضات معه نكتة كبيرة".

وكانت هناك بعض التقارير التي أكدت عن اقتراب رحيل أزارو عن الأهلي خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعدما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأحمر عودة اللاعب.

وأشارت التقارير أن الأهلي لن يستغنى عن أزارو بأقل من 3 مليون دولار للأندية الراغبه في ضمه. 

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