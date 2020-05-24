Advertisements

تارا عماد تحتفل بنهاية "ونحب تاني ليه" وتعيد علي جمهورها

الأحد 24/مايو/2020 - 05:07 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
احتفلت الفنانة الشابة تارا عماد بإنتهاء تصوير مسلسل ونحب تاني لية والتي تشارك به في السباق الرمضاني لعام 2020 , حيث نشرت صورة لها برفقة ابطال العمل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلقت : نهاية مسلسل "ونحب تاني ليه" , كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا واتمني ان كلنا نفضل في البيت ونكون حريصين بنتعامل مع مين وناخد بالنا عشان نحمي بعض , وأضافت شكرا لصديقتي علي الفستان الجميل اللي يسرا لبسته في الفرح

وظهرت تارا عماد في الصورة مرتدية فستان باللون الأخضر , معتمدة علي تسريحة الشعر المنسدل , ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هاديء فزادها جمالا


قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"
تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه:

مسلسل "ونحب تاني ليه" يعرض على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرا

أخبار تهمك

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 8 ساعات

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يوم

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 17 ساعة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 18 ساعة

لماذا لم يفجر هشام عشماوي نفسه لحظة القبض عليه؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول في الأهلي بكورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 ص

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

08:21 م

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

10:20 م

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

10:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»