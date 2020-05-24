تارا عماد تحتفل بنهاية "ونحب تاني ليه" وتعيد علي جمهورها

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احتفلت الفنانة الشابة تارا عماد بإنتهاء تصوير مسلسل ونحب تاني لية والتي تشارك به في السباق الرمضاني لعام 2020 , حيث نشرت صورة لها برفقة ابطال العمل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وعلقت : نهاية مسلسل "ونحب تاني ليه" , كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا واتمني ان كلنا نفضل في البيت ونكون حريصين بنتعامل مع مين وناخد بالنا عشان نحمي بعض , وأضافت شكرا لصديقتي علي الفستان الجميل اللي يسرا لبسته في الفرح



وظهرت تارا عماد في الصورة مرتدية فستان باللون الأخضر , معتمدة علي تسريحة الشعر المنسدل , ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هاديء فزادها جمالا





قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.



مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه:



مسلسل "ونحب تاني ليه" يعرض على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرا