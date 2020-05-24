أبطال "لعبة النسيان" عرضة لـ"كورونا" بعد الإعلان عن إصابة رجاء الجداوي (تفاصيل)

علاقتها بدينا الشربيني



علاقتها بالطفل ادم وهدان





يوم التصوير الاخير

تواجدت برفقة محمود قابيل ودينا الشربيني وعلي قاسم واسماء جلال وجميع فريق العمل أثناء تقطعيهم لتورتة العمل.



وكان يِعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر كما كانت تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.



وينتمي مسلسل " لعبة النسيان " لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، " لعبة النسيان " سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي ، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.









أصبحت إصابة الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد، حديث علي مواقع التواصل الاجتماعي للاطمئنان علي صحتها وخاصة بعد تواجدها منذ يومين في كواليس الأيام الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان".جسدت دور دادة يايا "ادم وهدان"، كما ظهرت في إحدي مشاهد رقية التي تجسد دورها الفنانة دينا الشربيني، قد اقتحمت الغرفة على الفتيات ورجاء الجداوي وهن يرقصن على أنغام أغنية لحماقي، ولكنها أوهمتهن بتعنيفهن ثم بادلتهن الرقص والضحك.نشرت الفنانة رجاء الجداوي، صورة لها مع الطفل ادم وهدان على صفحتها الخاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".وعلقت رجاء الجداوي علي الصورة قائلة: "بحبك وفخوره اوي اوي بيك وسعيده اني اشتغلت معاك".ورد عليها الطفل آدم وهدان: انا بعشقك والله بموت فيكي وفخور ان انا مع حضرتك يا اجمل استاذه رجاء يارب دايما انول الشرف ده.وكانت معظم المشاهد مع دينا الشربيني والطفل ادم وهدان بحكم شخصيتها في العمل