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إياد نصار يقتل سوسن بدر ويعدها بلقائه في دنيا جديدة لهما

الأحد 24/مايو/2020 - 04:50 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بعد تجميد السيد مؤنس لزين تذهب شيرا التي تجسدها الفنانة سوسن بدر الى زعيم الواحة الذي يجسده الفنان إياد وتخبره أن الخطر قد انتهى نهائياً.

ليفرح زعيم الواحة ويعطيها كأس به سم لتشرب منه، ولكن تعترض شيرا مبررة أنها وهبته حياتها ليقول لها أنهم سيتقابلوا مرة أخرى في دنيا جديدة وأنها ستكون أول شخص يمسك بيده وينقذها.

لتردد شيرا "كلنا فاكرين مش ناسيين.. كلنا في الانتظار وعلى العهد هنحافظ وتشرب العصير بالسم.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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