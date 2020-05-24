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عاجل.. إصابة مسئول في الأهلي بكورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 04:02 ص
الأهلي
الأهلي
هيثم موسى



تعرض  وائل عزت مدير جهاز السباحة بالنادي الأهلي للإصابة بفيروس كورونا ويخضع للفحص الطبي  في العناية المركزة.

وتواصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب هاتفيا مع وائل عزت والتأكيد علي دعم النادي له والوقوف بجواره في هذا الظرف الصعب.

ولم يلامس وائل عزت اي لاعب من الفرق المختلفة في الأهلي بعدما قرر مجلس الإدارة مبكرا إيقاف النشاط الرياضي بناء علي قرار مجلس الوزراء لمنع تفشي فيروس كورونا.

من جانبه نشر الدكتور خالد العامري شقيق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، خبر إصابة وائل عزت بالكورونا.

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